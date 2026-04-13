Maltempo in Puglia allerta vento oggi 13 aprile | voli dirottati treni sospesi e parchi chiusi

Nella notte, la Puglia ha affrontato raffiche di vento molto intense, causando lo spostamento di voli e la sospensione di alcuni treni. Sono stati chiusi diversi parchi pubblici a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo che prevede un peggioramento nelle prossime ore, con ulteriori raffiche di vento previste nella regione. Le autorità hanno invitato i cittadini a prestare attenzione e a seguire gli aggiornamenti.

Raffiche di vento violentissime stanno mettendo in ginocchio la Puglia dalla scorsa notte. L?allerta meteo della Protezione Civile, che prevede un ulteriore peggioramento nelle prossime ore,.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Maltempo in Puglia, allerta vento oggi 13 aprile: voli dirottati, treni sospesi e parchi chiusi Maltempo a Milano, allerta meteo arancione per vento forte con raffiche fino a 90 km/h: chiusi i parchiDal pomeriggio di oggi, mercoledì 25 marzo, è scattata un'allerta meteo che diventerà arancione dalle ore 6:00 di domani fino alle 21:00 per vento... Leggi anche: Allerta maltempo a Foggia: cimitero e parchi pubblici chiusi fino al 4 aprile Argomenti più discussi: Maltempo in arrivo, scatta l’allerta gialla: venti di burrasca e mareggiate in tutta la Puglia; Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla oggi 3 aprile: le regioni interessate; Inizio della settimana con il maltempo: allerta meteo su Bari e provincia per il forte vento; Maltempo in Puglia, via il sole scatta l'allerta gialla. Venti di burrasca e mareggiate. Torna il maltempo: ecco quando mdst.it/4tjuWfW - facebook.com facebook #Maltempo #Bari, forte vento di scirocco dalla mattina: decine di interventi dei #vigilidelfuoco per rami spezzati, cartelli e cornicioni pericolanti. Tra le operazioni di maggiore rilevanza la rimozione di un abete di 20 metri caduto su un edificio vicino [ #13aprile 1 x.com