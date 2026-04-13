Maltempo Europa Verde Frentania | Amministrazione Paolini inadeguata ad affrontare l' emergenza

Dopo recenti eventi di maltempo, Europa Verde Frentania critica l’operato dell’amministrazione locale, ritenendola incapace di gestire adeguatamente l’emergenza. In una nota, l’organizzazione evidenzia come gli interventi siano stati principalmente reattivi e temporanei, senza una pianificazione a lungo termine. La critica si concentra sulla mancanza di azioni strategiche che possano prevenire future criticità, lasciando intendere che le decisioni più importanti siano state spesso rimandate.

“L’amministrazione Paolini continua a rincorrere le emergenze senza una visione strategica, limitandosi a interventi tampone e rinviando decisioni ormai non più procrastinabili”. Rita Aruffo e Stefano Luciani, di Europa Verde Frentania, bocciano la gestione dell'emergenza maltempo da parte.🔗 Leggi su Chietitoday.it A Lanciano 188 incidenti in un anno, Europa Verde Frentania: “Sicurezza stradale rimossa da agenda politica”Scontri tra veicoli, persone investite, bambini a rischio mentre si recano a scuola: la sicurezza sulle strade di Lanciano è ormai latitante. Maltempo in Sicilia, Schifani: "Regione e Stato insieme per affrontare l'emergenza"“Non vi era alcun dubbio sul fatto che anche il governo nazionale avrebbe fatto la propria parte per il momento difficile che sta vivendo la Sicilia.