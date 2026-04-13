Maltempo a Chieti incontro con i residenti di via Fieramosca | verifiche in corso per il rientro

Oggi nel pomeriggio è stato organizzato un incontro tra le autorità comunali e alcuni residenti di via Fieramosca, coinvolti dall’evacuazione del condominio “Mare e Monti”. La strada di accesso principale, l’unica del quartiere, è stata interrotta a causa delle conseguenze del maltempo che si è abbattuto sulla zona nei giorni scorsi. Le verifiche sulla sicurezza sono ancora in corso e si sta valutando il ripristino della viabilità.