Maltempo a Chieti incontro con i residenti di via Fieramosca | verifiche in corso per il rientro
Oggi nel pomeriggio è stato organizzato un incontro tra le autorità comunali e alcuni residenti di via Fieramosca, coinvolti dall’evacuazione del condominio “Mare e Monti”. La strada di accesso principale, l’unica del quartiere, è stata interrotta a causa delle conseguenze del maltempo che si è abbattuto sulla zona nei giorni scorsi. Le verifiche sulla sicurezza sono ancora in corso e si sta valutando il ripristino della viabilità.
Incontro nel pomeriggio di oggi tra l’amministrazione comunale e una delegazione dei residenti del condominio “Mare e Monti”, in via Anelli Fieramosca, evacuato nei giorni scorsi a causa del maltempo che ha compromesso l’unica strada di accesso.Al confronto hanno partecipato il sindaco Diego.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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