Maltempo a Bologna | pioggia e allerta gialla

Da bolognatoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bologna e in tutta la regione si segnalano condizioni di maltempo con pioggia intensa. La protezione civile e l'Arpae hanno emesso un'allerta gialla che riguarda possibili frane e piene nei corsi d'acqua minori. Le autorità raccomandano attenzione e precauzioni ai residenti nelle zone interessate. La situazione rimane monitorata dalle forze di tutela civile e ambientale.

Maltempo in arrivo. Protezione civile e Arpae hanno diramato una allerta gialla per frane e piene dei corsi minori in tutte le province emilano-romagnole, Bologna compresa. “Per martedì 14 aprile - si legge - sono previste precipitazioni, localmente intense, anche a carattere di rovescio o breve.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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