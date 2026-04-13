Maltempo a Bologna | pioggia e allerta gialla

A Bologna e in tutta la regione si segnalano condizioni di maltempo con pioggia intensa. La protezione civile e l'Arpae hanno emesso un'allerta gialla che riguarda possibili frane e piene nei corsi d'acqua minori. Le autorità raccomandano attenzione e precauzioni ai residenti nelle zone interessate. La situazione rimane monitorata dalle forze di tutela civile e ambientale.

Maltempo in arrivo. Protezione civile e Arpae hanno diramato una allerta gialla per frane e piene dei corsi minori in tutte le province emilano-romagnole, Bologna compresa. “Per martedì 14 aprile - si legge - sono previste precipitazioni, localmente intense, anche a carattere di rovescio o breve.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: È tornato il maltempo: pioggia, neve e vento forte. È allerta gialla Maltempo in Toscana: pioggia e vento forte, nuova allerta gialla giovedì 12FIRENZE – Allerta meteo di codice giallo per rischio idraulico ed idrogeologico, vento e mareggiate per la giornata di domani, giovedì 12 febbraio... Previsioni meteo per mercoledì 21 gennaio. Insiste il maltempo, soprattutto al Sud