Un rappresentante internazionale ha dichiarato di essere disponibile a confrontarsi con la presidente del Consiglio italiano, anche se finora non ha ancora avuto modo di farlo. Ha aggiunto che intende parlare anche con un altro esponente di rilievo del paese. La dichiarazione arriva in un momento di attenzione verso i rapporti tra i due paesi.

"Non ho ancora parlato con Giorgia Meloni, ma sarò più che felice di farlo. Parlerò anche con Antonio Tajani. L'Italia è uno dei miei Paesi preferiti", con l' Ungheria c'è un'alleanza "forte anche per ragioni storiche e dobbiamo cogliere le opportunità di cooperazione ". Lo ha detto Peter Magyar in conferenza stampa rispondendo a una domanda dell'ANSA. "Vorrei incontrare" Meloni "di persona, ha ottenuto grandi risultati partendo da condizioni difficili ed è riuscita a ristabilire la stabilità. Sta facendo un ottimo lavoro", ha evidenziato, ribadendo che "se qualcuno ha buoni rapporti personali con Orban non significa che non potremo avere altrettanto un buon rapporto".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Magyar, 'pronto a parlare con Meloni, l'Italia partner chiave'

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