Magyar nuovo premier Ungheria Meloni | Vittoria chiara collaboriamo Salvini | Vedremo se farà quanto ha fatto Orban
Dopo la definizione del nuovo governo in Ungheria con la nomina di Magyar a premier, i commenti dei politici italiani sono arrivati in breve tempo. Il governo ha espresso la volontà di collaborare, mentre alcuni rappresentanti dell’opposizione hanno commentato con maggiore cautela, sottolineando le differenze tra le esperienze passate e future. Le reazioni si sono concentrate sulle implicazioni politiche di questa elezione, senza ulteriori approfondimenti.
Le reazioni politiche italiane sulla vittoria di Magyar, dal governo all'opposizione Le reazioni dei politici italiani alla vittoria di Peter Magyar, nuovo premier dell'Ungheria, non si sono fatte attendere. Così la premier Meloni su X: "Congratulazioni per la chiara vittoria elettorale a Pet.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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