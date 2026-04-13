Magyar nuovo premier Ungheria Meloni | Vittoria chiara collaboriamo Salvini | Vedremo se farà quanto ha fatto Orban

Dopo la definizione del nuovo governo in Ungheria con la nomina di Magyar a premier, i commenti dei politici italiani sono arrivati in breve tempo. Il governo ha espresso la volontà di collaborare, mentre alcuni rappresentanti dell’opposizione hanno commentato con maggiore cautela, sottolineando le differenze tra le esperienze passate e future. Le reazioni si sono concentrate sulle implicazioni politiche di questa elezione, senza ulteriori approfondimenti.