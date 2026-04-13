Magyar ha vinto quindi? Ecco cosa cambierà

Domenica 12 aprile 2026 si è svolta un’importante tornata elettorale in Magyar, segnando la fine di un ciclo di governo durato 16 anni con Viktor Orbán al potere. La vittoria di un nuovo schieramento politico ha portato a una sostanziale svolta nel panorama nazionale, indicando un possibile cambio di rotta rispetto alle politiche adottate negli ultimi anni. La consultazione ha coinvolto diverse forze politiche e ha attirato l’attenzione internazionale.

Domenica 12 aprile 2026 è una data destinata a rimanere nella storia magiara. Dopo 16 anni di governo del leader sovranista Viktor Orbán, il Paese ha cambiato il suo volto politico chiudendo molto probabilmente la sua stagione illiberale. I risultati ufficiali vedono vincitore lo sfidante liberal-conservatore, Péter Magyar, il cui partito, Tisza, ottiene un’ampia maggioranza di voti a scapito di Fidesz, il partito di Orbán. Due dati saltano subito all’occhio. Il primo riguarda l’affluenza alle urne che ha registrato un record storico in quanto il 79,5% degli aventi diritto ha votato. Esso rappresenta il dato più alto da quando l’Ungheria ha conosciuto le prime elezioni libere dopo la fine del comunismo.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Magyar ha vinto, quindi? Ecco cosa cambierà TikTok ha concluso un accordo con Stati Uniti, ecco cosa cambieràTikTok ha concluso un accordo che consentirà alla popolarissima app per video brevi di continuare a operare negli Stati Uniti, come annunciato ieri. Così ha vinto il No: dalle fasce d'età al livello economico, l'analisi completa del voto | Ecco che cosa all'ultimo ha attivato i "dormienti"La partecipazione al voto referendario è stata davvero importante: il 58,9% di affluenza indica un’attenzione elevata da parte dell’elettorato, anche... Heart of a Figther | Craig Sheffer (Nightbreed) | ACTION | Full Movie in English