Magyar conquista la supermaggioranza dei due terzi dei seggi in Ungheria

Il leader dell'opposizione in Ungheria ha ottenuto la maggioranza qualificata dei due terzi dei seggi nelle ultime elezioni. La vittoria consente al partito di avere il controllo totale sui processi legislativi e di modificare la costituzione. La conquista di questa supermaggioranza rappresenta un risultato significativo rispetto alle precedenti consultazioni elettorali. Nessun altro dettaglio sui numeri ufficiali o sui partiti coinvolti è stato ancora comunicato.

Il leader dell'opposizione ungherese, Peter Magyar, ha conquistato la 'supermaggioranza' dei due terzi dei seggi in Ungheria. A spoglio quasi concluso, con il 97,74% delle schede scrutinate, Tisza si aggiudica 138 seggi, oltre i due terzi dei 199 in palio. Viktor Orban, con il suo Fidesz, si ferma a 55. L'unica altra forza a entrare in Parlamento è l'ultradestra di Mi Hazank (Nostra Patria), con 6 seggi. In termini percentuali, Magyar si è imposto con il 53,6% dei consensi, contro il 37,7% di Orban. All'ultradestra va il 5,9%.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Magyar conquista la supermaggioranza dei due terzi dei seggi in Ungheria Ungheria: Magyar sfida Orbán per la maggioranza dei due terziLe elezioni del 12 aprile in Ungheria rappresentano una sfida decisiva per il futuro della nazione, dove Péter Magyar guida la campagna contro il... Leggi anche: Ungheria, l’era Orbán è finita. Magyar conquista i 2/3 dei seggi in Parlamento, il premier uscente: «È doloroso». Festeggia von der Leyen