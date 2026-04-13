Il ministro degli Esteri ungherese ha dichiarato che il governo sta distruggendo documenti riguardanti le sanzioni dell’Unione Europea contro la Russia. Questa affermazione arriva dopo che il ministro è stato accusato di avere legami con Mosca e di aver tentato di ostacolare le misure europee in risposta alle azioni della Russia. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle pratiche del governo ungherese in relazione alle decisioni europee sulle sanzioni.

Il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, insieme alla squadra di governo di Viktor Orban, "sta distruggendo documenti" relativi alle sanzioni Ue contro la Russia, dopo essere finito al centro delle accuse per i suoi legami con Mosca e presunti tentativi di bloccare le misure europee. Lo ha detto Peter Magyar a Budapest, alla sua prima conferenza stampa dopo la vittoria. "Stanno distruggendo documenti, questo non li aiuterà", ha affermato, sottolineando come ciò serva a "dare un'idea del contesto in cui si trova oggi l'Ungheria", e paragonando la distruzione di atti pubblici a quanto fatto "ai tempi del comunismo".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Magyar accusa, 'ministro Orban distrugge file su sanzioni Ue a Mosca'

Magyar: “Il posto dell’Ungheria è nella Ue”. Poi accusa: "L’ex ministro Szijjarto sta distruggendo i file sulle sanzioni alla Russia”Budapest, 13 aprile 2026 - In Ungheria gli elettori ''hanno votato non solo per un cambio di governo, ma di regime", ha affermato Peter Magyar,...

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