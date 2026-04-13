Maggiori costi energetici e dei materiali 104mila euro in più per finire i lavori alla palestra scolastica

La Provincia di Caserta ha approvato una perizia di variante per l’adeguamento dei prezzi nei lavori di costruzione della nuova palestra scolastica. Questa modifica comporta un aumento di 104 mila euro rispetto al preventivo iniziale, dovuto ai crescenti costi dell’energia e dei materiali. La decisione riguarda l’intero progetto, che era stato avviato alcuni mesi fa presso un istituto scolastico della provincia.