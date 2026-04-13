Madre e figlia avvelenate a Campobasso il fratello della donna | Mio cognato e nipote non farebbero mai del male
Le indagini sulla morte di due donne, madre e figlia, avvenuta a Campobasso, continuano con l'interrogatorio di testimoni e familiari. Il fratello di una delle vittime ha dichiarato che il cognato e il nipote non avrebbero mai potuto commettere un atto del genere. Le autorità stanno esaminando tutte le possibili piste, mentre si attendono i risultati degli esami tossicologici e le testimonianze raccolte sul campo.
Proseguono con l'ascolto di nuove testimonianze le indagini sulla morte per sospetto avvelenamento di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. L'attenzione si focalizza sulle persone presenti nella casa a Pietracatella (Campobasso) durante le giornate del 23 e 24 dicembre.🔗 Leggi su Fanpage.it
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