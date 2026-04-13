Madre e figlia avvelenate a Campobasso il fratello della donna | Mio cognato e nipote non farebbero mai del male

Le indagini sulla morte di due donne, madre e figlia, avvenuta a Campobasso, continuano con l'interrogatorio di testimoni e familiari. Il fratello di una delle vittime ha dichiarato che il cognato e il nipote non avrebbero mai potuto commettere un atto del genere. Le autorità stanno esaminando tutte le possibili piste, mentre si attendono i risultati degli esami tossicologici e le testimonianze raccolte sul campo.