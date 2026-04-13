Made in Italy la ceramica vietrese protagonista all’Ambasciata Italiana a Madrid
Il 14 e 15 aprile 2026, presso l’Ambasciata Italiana a Madrid, si terrà l’evento “Formas y Fragrancias - Ceramicás de la Costa Amalfitana y Perfumes de Capri”. La manifestazione si concentrerà sulla ceramica vietrese, che sarà protagonista durante le due giornate. L’iniziativa fa parte delle celebrazioni della Giornata Nazionale del Made in Italy e vede la collaborazione di diversi enti italiani.
Il 14 ed il 15 aprile 2026 la ceramica vietrese sarà protagonista in Spagna dell’evento “Formas y Fragrancias - Ceramicás de la Costa Amalfitana y Perfumes de Capri”, organizzata dall’Ambasciata Italiana a Madrid, nell’ambito della Giornata Nazionale del Made in Italy, in collaborazione con il.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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