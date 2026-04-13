La Francia ha annunciato l’organizzazione, in collaborazione con la Gran Bretagna, di una conferenza che si terrà nei prossimi giorni con i paesi interessati a partecipare a una missione multinazionale. L’obiettivo dichiarato è garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, una zona strategica per le rotte commerciali. La proposta mira a rafforzare la presenza internazionale in quella regione.

La Francia "organizzerà con la Gran Bretagna, nei prossimi giorni, una conferenza con i paesi pronti a contribuire al suo fianco a una missione multinazionale pacifica destinata a riportare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz ". Lo ha annunciato questa mattina in un post su X il presidente francese, Emmanuel Macron.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Macron, con Londra una conferenza in vista di missione pacifica per Hormuz

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