Maceratese tre punti d’oro per la salvezza La Recanatese parte bene ma non basta

Nella partita tra Maceratese e Recanatese, i padroni di casa hanno vinto per 2-1, conquistando tre punti fondamentali per la salvezza. La Maceratese ha aperto le marcature, ma la Recanatese ha reagito e ha segnato un gol nel secondo tempo. La formazione di casa ha effettuato alcuni cambi durante il match, inserendo Sabattini, Nasic e Cirulli nel finale. La partita si è svolta allo stadio locale, con le formazioni che hanno schierato i rispettivi titolari.

Maceratese 2 Recanatese 1 MACERATESE: Cusin; Mastrippolito, Lucero, Siniega, Perini; Ciattaglia (1’ st Sabattini), De Angelis; Osorio, Marras (34’ st Nasic), Gagliardi; Ciabuschi (44’ st Cirulli). All. Lauro. RECANATESE: Zagaglia; Giusti, Vecchi, Cocino; Di Francesco (29’ st Pesaresi), Scorza, Carano (23’ st Ciccanti), Mordini; D’Angelo (34’ st Eleuteri); Nanapere (1’ st Chiarella), Pierfederici (23’ st Ferro). All. Pagliari. Arbitro: Budriesi di Bologna. Reti: 15’ Scorza, 18’ st Ciabuschi, 37’ st Nasic. Note - Prima del via sfila l’under 19 biancorossa che si prepara per affrontare la fase nazionale del campionato juniores dopo avere vinto il girone G.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Maceratese, tre punti d’oro per la salvezza. La Recanatese parte bene, ma non basta La Fiorentina si prende il derby: Kean stende il Pisa, tre punti d’oro per la salvezzaDecide un gol dell’attaccante nel primo tempo dopo una partenza dominante dei viola. Leggi anche: Col Termoli in palio punti salvezza: "Maceratese, c’è da rialzarsi"