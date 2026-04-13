Il leader di un partito politico ha commentato con sorpresa il fatto che un suo collega abbia trovato il tempo di leggere la rassegna stampa, nonostante le recenti vicende legate alla situazione in Medio Oriente. La dichiarazione è arrivata in un momento in cui si discute molto delle priorità e degli impegni dei rappresentanti istituzionali. La frase è stata pronunciata in un contesto in cui si evidenzia come le agende siano molto intense.

“ Mi sorprende che con tutto quello che succede in Medioriente Di Maio abbia avuto il tempo di leggersi la rassegna stampa di oggi. Legga il libro e si farà un’idea migliore”. Lo ha detto il presidente M5S Giuseppe Conte, commenta durante la presentazione del suo libro, quanto scritto sui social dal Rappresentante speciale dell’Ue per il Golfo, Luigi Di Maio. “Se mi trovo in imbarazzo a lavorare con Renzi, Mastella e altri? Il progetto per noi è fondamentale costruirlo su una piattaforma condivisa e su obiettivi strategici. È il primo passaggio. Il secondo passaggio è poi l’affidabilità di chi ti affianca, perché è chiaro che il progetto può avere successo se ci sono interpreti leali che credono e condividono lealmente quegli obiettivi.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - M5S, Conte: "Strano Di Maio abbia tempo per rassegna stampa, legga il libro"

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