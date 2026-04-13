Lyons il villaggio medievale irlandese in vendita | costa 20 milioni di euro

Un villaggio medievale situato in Irlanda è stato messo in vendita con un prezzo di 20 milioni di euro. La proprietà comprende edifici storici e spazi aperti, offrendo un esempio di architettura e pianificazione di epoca antica. La vendita rappresenta un'occasione per chi desidera acquistare un pezzo di storia e vivere in un ambiente che conserva caratteristiche originali del passato. La proprietà è accessibile a chi può sostenere l'investimento richiesto.