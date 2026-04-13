Lyons il villaggio medievale irlandese in vendita | costa 20 milioni di euro
Un villaggio medievale situato in Irlanda è stato messo in vendita con un prezzo di 20 milioni di euro. La proprietà comprende edifici storici e spazi aperti, offrendo un esempio di architettura e pianificazione di epoca antica. La vendita rappresenta un'occasione per chi desidera acquistare un pezzo di storia e vivere in un ambiente che conserva caratteristiche originali del passato. La proprietà è accessibile a chi può sostenere l'investimento richiesto.
Sognate di vivere in un suggestivo villaggio medievale? Vi bastano 20 milioni di euro per farlo: ecco l'immensa e meravigliosa proprietà in vendita in Irlanda.🔗 Leggi su Fanpage.it
In vendita il castello medievale dell’esilio di Dante Alighieri: costa quasi 2 milioni di euroÈ in vendita il castello dove visse Dante Alighieri dopo l'esilio, si trova nelle Marche ed è stato interamente ristrutturato.
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