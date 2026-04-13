Un grave incidente ha causato la morte di tre persone tra i fedeli islamici, tra cui Issah Alhassan, che lascia una moglie e sei figli. Le vittime si conoscevano da tempo e, in particolare, Issah Alhassan e Shirazu Baba avevano un rapporto di stretta amicizia. Nel frattempo, sono state avviate iniziative di raccolta fondi per sostenere le famiglie delle vittime.

Le tre vittime del tragico schianto si conoscevano da molto tempo, in particolare Issah Alhassan e Shirazu Baba erano legati da un profondo sentimento di amicizia. "Shirazu era il migliore amico di mio padre", racconta Razak, uno dei sei figli di Issah. Entrambi arrivati dal Ghana da oltre 30 anni, erano ben integrati in Emilia, in possesso della cittadinanza italiana. Entrambi sposati con una famiglia numerosa; 5 figli Shirazu, 6 Issah. Issah abitava in un appartamento in via Repubblica di Montefiorino a Modena, ieri meta di pellegrinaggio di tanti amici e conoscenti che hanno voluto stringersi intorno alla famiglia distrutta. Da quanto ha raccontato Razak i due amici stavano rientrando dalla Campania.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lutto tra i fedeli islamici. Issah lascia moglie e sei figli. Raccolta fondi per le famiglie

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