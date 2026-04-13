Dopo 16 anni al potere, il premier in carica in Ungheria è stato sconfitto alle elezioni. Il nuovo governo sarà guidato da un candidato proveniente dallo stesso partito di maggioranza, con un orientamento filo-europeista. L’Unione europea ha manifestato attenzione per i cambiamenti politici nel paese, che si prepara a un nuovo corso politico. La vittoria segna un passaggio importante nella scena politica nazionale e internazionale.

In Ungheria finisce dopo 16 anni l’era Orban, sconfitto dal candidato filo-europeista Magyar, fino al 2024 proveniente dallo stesso partito. In Ungheria le ultime elezioni presidenziali hanno visto contendersi due tipi di destra: una sovranista, nazionalista, che tesse rapporti con Russia e Cina, xenofoba. L’altra europeista, filoatlantista, amica delle banche e delle multinazionali. Alla fine, ha trionfato la seconda, con la vittoria di Peter Magyar, che ha posto così fine a 16 anni di potere di Viktor Orbán. Il quale inizialmente ha traghettato con successo l’Ungheria post-sovietica verso la democrazia, con idee moderne e liberali, ma che poi ha finito per affezionarsi fin troppo al potere, portato nel paese corruzione e autarchia.🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - L’Unione europea pone le grinfie anche sull’Ungheria: finisce l’era Orban

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