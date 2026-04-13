L’Ungheria e la svolta delle elezioni del 12 aprile L’analisi di Carteny

Le elezioni del 12 aprile in Ungheria hanno portato a una svolta politica significativa, con il partito di Péter Magyar che si prepara a ottenere i due terzi dei seggi parlamentari. La manifestazione di sostegno ha visto la presenza di slogan come “Europa” e “russi a casa”, che si sono fatti sentire tra i partecipanti. La vittoria potrebbe aprire nuove prospettive per il sistema costituzionale del paese, finora dominato dal governo in carica.

Budapest – “Europa” e “russi a casa” sono tra gli slogan più potenti della piazza che celebra Péter Magyar, il leader del partito Tisza che avrà la possibilità di scardinare il sistema costituzionale orbaniano con i due terzi dei seggi parlamentari. La scorsa notte sul lungo Danubio di Buda, di fronte allo spettacolarmente scenografico sfondo del Parlamento in stile Westminster. È la “liberazione” dal regime che definisce il 12 aprile come un turning point storico per il Paese danubiano, una rivoluzione di popolo come quella del 1956. Di fronte a una folla di giovani innumerevole, che ha riempito la piazza e le strade laterali, il nuovo...🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - L’Ungheria e la svolta delle elezioni del 12 aprile. L’analisi di Carteny 12 Aprile 2026, elezioni in Ungheria: un voto fondamentale anche per l’Europa12 aprile 2026: in questa data si svolgeranno le elezioni politiche ungheresi, durante le quali i cittadini saranno chiamati alle urne per il rinnovo... Sconfitta Orban: svolta storica nelle elezioni in UngheriaSconfitta Orban, Magyar trionfa alle elezioni ungheresi con affluenza record e promessa di riportare Budapest al centro dell’Europa Sconfitta Orban:...