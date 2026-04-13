Il lunedì rappresenta spesso il giorno più temuto della settimana, segnato dalla ripresa delle attività dopo il weekend. Tra ritorno al lavoro, gestione delle faccende quotidiane e momenti di relax, questa giornata può sembrare un ostacolo difficile da superare. Tuttavia, affrontarlo con un approccio positivo e qualche piccola abitudine può contribuire a rendere il rientro più sereno e meno stressante.

Tra routine, lavoro e piccoli piaceri quotidiani: il lunedì può essere più semplice di quanto pensi. Il lunedì è, da sempre, il giorno più “temuto ” della settimana. La sveglia suona prima, il weekend sembra già lontanissimo e la lista delle cose da fare torna a riempirsi in fretta. Eppure, c’è un modo diverso di affrontarlo: cambiare approccio. Perché il lunedì non deve essere per forza sinonimo di stress. Ripartire con il piede giusto Dopo due giorni di pausa, il segreto è non strafare. Riprendere con calma, organizzare la giornata e concedersi piccoli momenti di piacere può fare la differenza. Anche a tavola.. Non serve complicarsi la vita: spesso è proprio la semplicità a vincere.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Lunedì: ripartire dopo il weekend senza stress (e con gusto)

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