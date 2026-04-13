Lukaku spunta la data | ecco quando rientrerà a Napoli

Romelu Lukaku tornerà in Italia tra il 20 e il 21 aprile, in vista di un incontro con l'allenatore e la dirigenza del club. La visita è prevista come occasione per discutere del suo futuro e dei dettagli relativi al suo ritorno in squadra. La presenza dell’attaccante nel paese è confermata per quei giorni, senza ulteriori dettagli sui temi trattati.

Romelu Lukaku rientrerà in Italia tra il 20 e il 21 aprile per un faccia a faccia con Antonio Conte e la dirigenza. L’attaccante belga è assente da Napoli dal 31 marzo. Lukaku: il rientro programmato dopo due settimane in Belgio. L’attaccante del Napoli ha trascorso l’ultimo periodo in Belgio seguendo un programma di recupero personalizzato con preparatori privati. La sua assenza non autorizzata dalla società ha generato tensioni significative negli ultimi giorni. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il calciatore sta lavorando per raggiungere la migliore condizione fisica in vista degli impegni con la Nazionale belga. Lukaku ha forzato i tempi per allenarsi secondo le sue modalità preferite, puntando al Mondiale come obiettivo principale.🔗 Leggi su Spazionapoli.it Leggi anche: Lukaku torna a Napoli! Dal Belgio: “Ecco la data del rientro” Leggi anche: Ecco quando torna! La data da aspettare per i tifosi del Napoli Napoli, Lukaku non si presenta agli allenamenti: ecco quando tornerà