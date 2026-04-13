Luiss Basket | il Fabriano scuote la sfida nel finale di gara

Nella partita tra Luiss Basket Roma e Ristopro Fabriano, la squadra ospite ha concluso con una vittoria per 84-74. La sfida si è decisa negli ultimi minuti della penultima giornata del campionato regolare, con il Fabriano che ha ottenuto la vittoria nel finale. La gara si è giocata in trasferta per la formazione capitolina, che ha tentato di recuperare nel corso dell'incontro senza riuscirci.

La Luiss Basket Roma ha dovuto accettare la sconfitta in trasferta contro il Ristopro Fabriano con un punteggio di 74 a 84, in una sfida che si è decisa nei momenti conclusivi della penultima giornata di campionato regolare. Nonostante un’andatura agonistica estremamente equilibrata, che ha le due formazioni alternarsi nel comando per gran parte dell’incontro, i padroni di casa sono riusciti a scardinare la resistenza capitolina nel finale, chiudendo il match con un vantaggio di dieci punti. L’equilibrio tattico e la reazione dei capitolini. Il match è iniziato con un impatto immediato di Pasqualin, che ha aperto le marcature per la squadra di Righetti, ma l’esordio è stato caratterizzato da un preoccupante break iniziale dei padroni di casa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Luiss Basket: il Fabriano scuote la sfida nel finale di gara La Ristopro Fabriano cade per la terza volta consecutiva. Contro Chiusi gara combattuta, ma il finale è degli ospitiRISTOPRO FABRIANO 70SAN GIOBBE CHIUSI 77 RISTOPRO FABRIANO: Romondia 9, Beyrne, Dri 4, Šilke-Žunda 2, Wojciechowksi 11, Abega 25, Beltrami 2, Vavoli... Leggi anche: Basket serie B. Tema, Luiss nel mirino. Obiettivo sesto posto Argomenti più discussi: Luiss Basket sconfitta da Fabriano; Basket B Nazionale, la Luiss in campo a Fabriano per tornare alla vittoria (ore 17); Fabriano vs Luiss Roma: Risultato in Diretta Streaming Serie B > Girone B 2024-2025; Basket B nazionale / La Ristopro crede alla salvezza: battuta la Luiss Roma 84-74. #basket - Coach Rossi festeggia una vittoria importantissima contro la Luiss e lancia la volata finale per la regular season - facebook.com facebook