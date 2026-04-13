Lugo luna park in piazza Garibaldi

Dal 17 al 27 aprile 2026 si svolgerà a Lugo il consueto luna park in piazza Garibaldi, in occasione della fiera di San Francesco. L’evento prevede una serie di giochi e attrazioni ambulanti all’interno della piazza, che sarà allestita per accogliere i visitatori durante i giorni della festa. La manifestazione rappresenta una tradizione che si ripete ogni anno in questa data.

Dal 17 al 27 aprile 2026 torna a Lugo il tradizionale Luna park legato alla fiera di San Francesco, con giochi e attrazioni ambulanti radunate in piazza Garibaldi nei giorni della festa. L’allestimento del Luna park comporterà varie modifiche alla circolazione dei veicoli, nelle giornate.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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