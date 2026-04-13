Il Basketball Club Lucca ha ottenuto la sua quindicesima vittoria consecutiva, battendo in trasferta l’Olimpia Legnaia con il punteggio di 60-80. La partita si è svolta a Firenze, dove la squadra lucchese ha dominato dall’inizio alla fine. Con questa affermazione, il team ha raggiunto un nuovo record di successi consecutivi, consolidando la propria posizione in classifica.

Il Basketball Club Lucca ha imposto la propria supremazia sul parquet dell’Olimpia Legnaia, conquistando una vittoria schiacciante per 60-80 in trasferta a Firenze. La prestazione dei biancorossi, che hanno raggiunto il quindicesimo successo consecutivo, è stata caratterizzata da un dominio tecnico e fisico che non ha lasciato spazio alle speranze della squadra di casa, segnando un punto fondamentale nella corsa al campionato. Un avvio travolgente e il dominio tattico dei biancorossi. La sfida è iniziata con un ritmo frenetico che ha immediatamente messo in difficoltà i padroni di casa. Nei primi tre minuti di gioco, il Basketball Club Lucca ha messo in atto una sequenza offensiva impressionante, partendo con un break da 0-16 che ha lasciato l’Olimpia Legnaia senza risposte.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucca travolge Legnaia: 15esima vittoria consecutiva da record

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