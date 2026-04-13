Luca Spada il cacciavite il bisturi e la siringa | Facciamo la lunga così secchiamo qualcuno

Un messaggio trovato tra le conversazioni di un indagato contiene frasi che fanno riferimento a un'azione coordinata nel giorno di mercoledì 26, con l'obiettivo di

«Mercoledì 26 facciamo la lunga insieme così secchiamo qualcuno». «Dio bono ma perché dovete salvare tutti? Ogni tanto qualcuno deve morire». «Lì bisogna che faccio da sponsor in quelle serate (.) per dei viaggi sereni». Le intercettazioni di Luca Spada detto Spadino fanno parte dell’accusa di omicidio per l’autista di ambulanze di Forlimpopoli. Con i bigliettini dell’agenzia funebre che consegnava rappresentano il movente dell’accusa. Alcune di queste sono state riportate nell’ordinanza della giudice Ilaria Rosati che l’ha mandato in carcere su richiesta della procura di Enrico Cieri. Omicidio volontario. L’accusa per ora è solo per l’ultima morta, l’85enne Deanna Mambelli.🔗 Leggi su Open.online

Morti in ambulanza a Forlì, l'autista Luca Spada nega omicidi: l'ipotesi della siringa dopo l'embolia sospettaLuca Spada, dipendente della Croce Rossa di Forlimpopoli, nega le accuse di omicidio volontario continuato, aggravato dalla premeditazione.

Morti in ambulanza, c’è la svolta: arrestato Luca SpadaLe indagini sui decessi sospetti avvenuti nel forlivese hanno registrato una svolta improvvisa, aprendo scenari inquietanti su una serie di episodi...