Louis Dassilva torna in aula i suoi legali | Al centro le perizie su telefonini e voci

Oggi si è tenuta una nuova udienza nel processo legato al delitto avvenuto in via del Ciclamino. L’imputato, Louis Dassilva, è tornato in aula e si è confrontato con il pubblico ministero. Durante la seduta, sono state discusse le perizie sui telefonini e le registrazioni vocali, argomenti al centro dell’attenzione dei legali di entrambe le parti. La discussione proseguirà con il controesame delle parti civili e della difesa.

Nuova udienza per il delitto di via del Ciclamino. L'imputato risponderà al pm, poi il controesame di parti civili e difesa. Attesi in aula anche i consulenti tecnici per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione. In tribunale anche i figli della vittima e la moglie di Dassilva.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Louis Dassilva torna in aula, i suoi legali: "Al centro le perizie su telefonini e voci" Caso Paganelli, Louis torna in aula: al centro le perizie su telefonini e voci. Giuliano: “Mamma uccisa da una sola persona”Rimini, 13 aprile 2026 – Nuova giornata cruciale in tribunale a Rimini per il processo sull'omicidio di Pierina Paganelli. Louis Dassilva sale sul banco dei testimoni, tra tanti "non ricordo" e sorprese in aulaL'amica di Loris Bianchi e della moglie: "La Procura aveva detto di dire a Manuela he aveva trovato Louis nel garage al momento della scoperta del...