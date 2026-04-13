Lotito | Malagò? Non è il nome il problema Va ridisegnato tutto
Al termine dell'assemblea della Lega Serie A, il presidente della Lazio ha commentato la situazione relativa alla presidenza della FIGC, affermando che non è il nome a rappresentare l’obiettivo principale. Ha inoltre dichiarato che tutto il sistema va rivisto e ridisegnato, senza specificare ulteriori dettagli. La discussione si è concentrata sulle future modifiche alla governance del calcio italiano e sulla necessità di ripensare l’intera struttura.
Il presidente della Lazio, al termine dell'assemblea della Lega Serie A, spiega la posizione del club sulla presidenza della Figc.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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