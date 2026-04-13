L’Orvietana lotta ma è costretta ad arrendersi Lo Scandicci sembra di un altro livello

Nel match tra Orvietana e Scandicci, la squadra locale ha tentato di mantenere il risultato, ma alla fine si è dovuta arrendere alla superiorità degli avversari. La partita si è conclusa con una vittoria per 1-0 degli ospiti, grazie a un gol segnato nel corso del secondo tempo. La formazione di casa ha schierato diversi giocatori, tra cui Canini e Tilli, mentre per gli avversari sono scesi in campo vari titolari, tra cui Formiconi e Ricci.

ORVIETANA 0 SCANDICCI 1 ORVIETANA: Formiconi, Paletta, Ricci, Savshak, Canini (62’ Pepe), Lobrano (66’ Simic), Citarella (73’Arsenijevic), Mauro (81’ Marchegiani), Caon, Tilli (51’ Nhaga); Panattoni. All.: N. Pascali. SCANDICCI: Fedele, Fiaschi (83’ Orselli), Valentini, Biancon, Chiaverini, Tacconi, Valori, Viligiardi (71’Poli), Boganini, Dodaro (76’ Bertelli), Arrighini. All.: M. Taccola. Arbitro: Calabrò di Reggio Calabria (Criscuolo-De Rosa). Reti: 50’ Biancon. ORVIETO – All’Orvietana un dieci, meritato, per l’impegno, sminuito dalla pochezza di tanti altri tasselli che formano il mosaico di una partita di calcio. Ha vinto lo Scandicci, arrivato con quello odierno al quindicesimo risultato utile consecutivo e non per caso.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Orvietana lotta ma è costretta ad arrendersi. Lo Scandicci sembra di un altro livello Volley b1 femminile. Scandicci lotta ancora. Ma va ko in trasfertaRipalta Cremasca 3 Savino Del Bene 0 TRANSPORT RIPALTA CREMASCA: Galbero 9, Gabrieli 10, Martinelli 9, Ottino 17, Feroldi 8, Giordano 2, Labadini (L). Tudor rivendica l’Arsenal “ad un altro livello” dopo aver subito la prima sconfitta in casa del TottenhamPer Tudor, nominato all’inizio di questo mese in seguito al licenziamento di Thomas Frank, è stata un’introduzione che fa riflettere alla vita in...