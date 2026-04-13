Lorenzo Musetti torna in campo a Barcellona, affrontando il giovane talento spagnolo Landaluce, considerato una grande speranza del tennis iberico. L'incontro segna un nuovo tentativo del giocatore italiano di ritrovare fiducia dopo recenti risultati non soddisfacenti. La sfida si svolge sulla terra battuta, con Musetti che cerca di migliorare la sua posizione in classifica e di riprendere il ritmo competitivo.

Lorenzo Musetti torna in campo a Barcellona, e lo fa cercando nuove sensazioni positive. Dopo l’infortunio che lo ha fermato a un passo dal battere Novak Djokovic, dall’andare in semifinale agli Australian Open e dal diventare numero 3 del mondo in un sol colpo, il toscano non è riuscito a vincere in nessuno dei due incontri che ha disputato dopo il recupero fisico. Se, però, la forma era chiaramente mancante contro l’ungherese Marton Fucsovics a Miami, le cose erano diverse a Montecarlo, perché si è trattato di un Musetti nettamente migliore sul centrale del Country Club. Il problema è che si è trovato davanti la versione più ispirata di Valentin Vacherot, con il monegasco che si è regalato il suo secondo più grande torneo della carriera (il primo resta senza tante storie Shanghai 2025).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti riparte da Landaluce, grande speranza spagnola non ancora mantenuta

Pronostico e quote Martin Landaluce – Lorenzo Musetti, Barcellona 14-04-2026Martin Landaluce e Lorenzo Musetti scenderanno in campo intorno alle ore 12:30-13:00 ovviamente sulla Pista Rafa Nadal.

ATP Barcellona, tabellone duro per Lorenzo Musetti: subito una nuova stella spagnola, possibile rivincita con VacherotUn tabellone in salita per Lorenzo Musetti, impegnato nell’ATP500 di Barcellona nelle prossime ore.

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