Lorenzo Musetti e la fidanzata Veronica Confalonieri | È una santa Mi sopporta sempre

Lorenzo Musetti, tennista di 24 anni, ha parlato della sua compagna, Veronica Confalonieri, con cui ha avuto due figli. Ha commentato che lei è molto paziente e che per lui è fondamentale averla vicino il più possibile. La coppia è spesso al centro dell’attenzione per la loro relazione, e Musetti ha condiviso alcuni dettagli sulla loro vita familiare.