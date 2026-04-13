Lorenzo Musetti e la fidanzata Veronica Confalonieri | È una santa Mi sopporta sempre
Lorenzo Musetti, tennista di 24 anni, ha parlato della sua compagna, Veronica Confalonieri, con cui ha avuto due figli. Ha commentato che lei è molto paziente e che per lui è fondamentale averla vicino il più possibile. La coppia è spesso al centro dell’attenzione per la loro relazione, e Musetti ha condiviso alcuni dettagli sulla loro vita familiare.
Il 24enne tennista di Massa Carrara parla del rapporto con la donna da cui ha avuto 2 figli (Leandro e Ludovico): "Per me è cruciale averla il più vicino possibile".🔗 Leggi su Fanpage.it
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