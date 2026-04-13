Lorenzo Fontana a Vinitaly | Da Verona un appello al mondo per la pace e la diplomazia

Durante la fiera Vinitaly a Verona, un rappresentante ha pronunciato un discorso in cui ha rivolto un appello internazionale per promuovere la pace e la diplomazia. Ha fatto riferimento a citazioni di figure storiche e ha invitato alla collaborazione tra paesi per risolvere le tensioni globali. Il discorso si è concentrato sull'importanza della solidarietà tra nazioni e sulla necessità di trovare soluzioni pacifiche ai conflitti attuali.

(Agenzia Vista) Verona, 13 aprile 2026 "Dal palco del Vinitaly rilancio un appello alla pace, nel solco delle parole di Papa Leone XIV e del Presidente Mattarella. I conflitti minano le relazioni, colpiscono l'economia e alimentano nuove povertà. La guerra non offre soluzioni. Ne ho parlato in questi giorni anche con lo Speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Mike Johnson. Vinitaly è luogo di incontri, di relazioni. Le relazioni creano diplomazia e la diplomazia crea la pace. Tutti dobbiamo lavorare per questo". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in apertura dell'edizione 2026 del Vinitaly a Veronafiere.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lorenzo Fontana a Vinitaly: Da Verona un appello al mondo per la pace e la diplomazia Vinitaly: Fontana lancia l’appello, la pace è chiave per l’economiaDurante il convegno internazionale a Verona, il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana ha sottolineato come la stabilità globale sia un... Leggi anche: Fontana:? "La vetrina internazionale del Vinitaly deve essere luogo di relazioni che creano diplomazia, pace, risoluzione dei conflitti per via pacifica" Vinitaly, Fontana: «Da Verona un appello al mondo per la pace e la diplomazia» Argomenti più discussi: Vinitaly, domani alle 11 l’inaugurazione col presidente della Camera, Lorenzo Fontana; Fontana: Dal nostro Vinitaly un messaggio positivo: costruire relazioni in un mondo di conflitti; Vinitaly 2026 al via, il presidente della Camera Fontana: Da Verona un messaggio al mondo per diplomazia e pace; Fontana:? La vetrina internazionale del Vinitaly deve essere luogo di relazioni che creano diplomazia, pace, risoluzione dei conflitti per via pacifica. Telearena. . #vinitaly2026, ieri la cerimonia di inaugurazione alla quale hanno preso parte cinque ministri e il presidente della Camera Lorenzo Fontana. #telearena #verona #news - facebook.com facebook Taglio del nastro al nostro stand a Vinitaly con il nostro presidente @masgiansanti e il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana @Montecitorio @Fontana3Lorenzo #confagriwine #confagricoltura #noisiamoconfagricoltura #vinitaly2026 x.com