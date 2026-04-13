Lorenzo Fontana a Vinitaly | Da Verona un appello al mondo per la pace e la diplomazia – Il video

Durante il Vinitaly di Verona, un rappresentante ha rivolto un appello alla pace e alla diplomazia, richiamando le parole di figure pubbliche note. L’intervento è stato trasmesso via video, mentre si svolgeva l’evento, e ha sottolineato l’importanza di promuovere la pace nel contesto internazionale. Nessuna indicazione è stata fornita riguardo alle reazioni o alle conseguenze di queste dichiarazioni.

(Agenzia Vista) Verona, 13 aprile 2026 "Dal palco del Vinitaly rilancio un appello alla pace, nel solco delle parole di Papa Leone XIV e del Presidente Mattarella. I conflitti minano le relazioni, colpiscono l'economia e alimentano nuove povertà. La guerra non offre soluzioni. Ne ho parlato in questi giorni anche con lo Speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Mike Johnson. Vinitaly è luogo di incontri, di relazioni. Le relazioni creano diplomazia e la diplomazia crea la pace. Tutti dobbiamo lavorare per questo". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in apertura dell'edizione 2026 del Vinitaly a Veronafiere.🔗 Leggi su Open.online Lorenzo Fontana a Vinitaly: Da Verona un appello al mondo per la pace e la diplomazia(Agenzia Vista) Verona, 13 aprile 2026 "Dal palco del Vinitaly rilancio un appello alla pace, nel solco delle parole di Papa Leone XIV e del... Vinitaly: Fontana lancia l’appello, la pace è chiave per l’economiaDurante il convegno internazionale a Verona, il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana ha sottolineato come la stabilità globale sia un... Vinitaly, Fontana: «Da Verona un appello al mondo per la pace e la diplomazia» Argomenti più discussi: Vinitaly, domani alle 11 l’inaugurazione col presidente della Camera, Lorenzo Fontana; Fontana: Dal nostro Vinitaly un messaggio positivo: costruire relazioni in un mondo di conflitti; Vinitaly 2026 al via, il presidente della Camera Fontana: Da Verona un messaggio al mondo per diplomazia e pace; Fontana:? La vetrina internazionale del Vinitaly deve essere luogo di relazioni che creano diplomazia, pace, risoluzione dei conflitti per via pacifica. Telearena. . #vinitaly2026, ieri la cerimonia di inaugurazione alla quale hanno preso parte cinque ministri e il presidente della Camera Lorenzo Fontana. #telearena #verona #news - facebook.com facebook Taglio del nastro al nostro stand a Vinitaly con il nostro presidente @masgiansanti e il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana @Montecitorio @Fontana3Lorenzo #confagriwine #confagricoltura #noisiamoconfagricoltura #vinitaly2026 x.com