Longitudine a teatro | la scienza in scena

Da ezrome.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cosa: Debutto teatrale della commedia divulgativa Longitudine – Dal naufragio alla scoperta, prodotta dall’Associazione Tuscolana di Astronomia.. Dove e Quando: Teatro “Giovanni Falcone”, Via Garibaldi 17, Grottaferrata (RM). Sabato 18 aprile alle ore 18:00.. Perché: Per compiere un emozionante viaggio a ritroso nel tempo, scoprendo come l’ostinazione di un singolo artigiano abbia risolto uno dei più grandi enigmi scientifici legati alla navigazione marittima.. Il fascino insondabile del palcoscenico e il rigore cristallino del metodo scientifico si fondono in un’esperienza culturale di rara intensità. Spesso relegate a due emisferi separati dell’intelletto umano, l’arte teatrale e la scienza trovano un punto di incontro magistrale in Longitudine – Dal naufragio alla scoperta.🔗 Leggi su Ezrome.it

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© Ezrome.it - Longitudine a teatro: la scienza in scena

Teatro e scienza a Grottaferrata: il mistero della longitudineSabato 18 aprile alle ore 18:00, il teatro Giovanni Falcone di Grottaferrata ospiterà la prima assoluta di Longitudine – Dal naufragio alla scoperta.

Scena Teatro, a Teggiano la messa in scena del "Compianto della Madonna"Appuntamento con "Il Compianto della Madonna", rappresentazione teatrale diretta da Antonello De Rosa che si terrà venerdì 27 marzo alle ore 18.

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