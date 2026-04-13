Oggi si parla molto di longevità, spesso legandola a studi scientifici e strategie per vivere più a lungo. Tuttavia, recenti osservazioni indicano che lo stress e la capacità di vivere nel presente possono influenzare la durata della vita più di quanto si pensi. Questo dibattito si intreccia con ricerche su animali e studi umani che evidenziano come il benessere psicologico possa avere un impatto sulla salute generale.

Il cervello, lo stress cronico e la percezione alterata del tempo stanno riscrivendo il concetto stesso di invecchiamento. E l’intelligenza biologica delle zebre potrebbe aiutarci a invecchiare meglio. Viviamo in un’epoca in cui la parola longevità è diventata una sorta di ossessione culturale, medica e persino commerciale. Ma siamo davvero certi che il problema sia “quanto” viviamo? O dovremmo piuttosto interrogarci su “come” viviamo il tempo che abbiamo? È da questa domanda che prende avvio la riflessione del professor Antonio Malgaroli, psichiatra e psicoterapeuta, membro del Comitato Ordinatore del corso di Laurea Magistrale in Cognitive Psychology in Health Communication in collaborazione tra Università Vita-Salute San Raffaele e Università della Svizzera Italiana.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Longevità e stress: perché vivere nel presente conta più degli anni (anche le zebre lo insegnano)

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