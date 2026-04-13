Long Covid l’alert dell’Ocse su sanità ed economia

L’OCSE ha diffuso un rapporto in cui si sottolinea come il Long Covid continui a rappresentare una sfida sia per il sistema sanitario che per l’economia. La organizzazione evidenzia che il numero di persone colpite da sintomi persistenti dopo aver contratto il virus rimane elevato. Si nota inoltre che l’impatto sulla forza lavoro e sui servizi sanitari si mantiene rilevante nel tempo.

Secondo l’OCSE, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, il Long Covid continua a pesare su sanità ed economia. L’Organizzazione, con sede a Parigi e che conta attualmente 38 Paesi, tra cui l’Italia, vede colpiti milioni di lavoratori, ma pochi Paesi hanno strategie strutturate.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Long-Covid: il freno invisibile che costa 145 miliardi all’economiaUn’imponente ipoteca finanziaria e sociale si sta addensando sulle economie dei paesi industrializzati, con un impatto che potrebbe protrarsi per i... Ecco come il Long Covid cambia il cervello con meccanismi tipici dell’Alzheimer(Adnkronos) – Il Long Covid modifica il cervello attraverso meccanismi tipici della malattia di Alzheimer.