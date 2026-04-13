Domenica 12 aprile, in 126 comuni della Lombardia, si svolgerà un’iniziativa di volontariato dedicata alla pulizia e alla cura degli spazi pubblici. L’evento coinvolgerà cittadini di diverse aree, che si uniranno per un gesto collettivo di attenzione ambientale. La mobilitazione mira a migliorare le condizioni dei territori e a sensibilizzare sulla tutela del patrimonio locale. La giornata vedrà la partecipazione di numerosi volontari pronti a intervenire direttamente sul territorio.

Un’ondata di volontariato si preparerà a interessare 126 comuni della Lombardia nella giornata di domenica 12 aprile, con l’obiettivo di intervenire direttamente sulla pulizia e la cura dei territori locali. L’iniziativa, che coinvolge diverse province tra cui Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Monza e Brianza, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese, punta a trasformare la sensibilità ecologica in azioni pratiche attraverso il lavoro di cittadini e studenti. L’appuntamento con la Giornata del Verde Pulito non è solo una serie di interventi di manutenzione ambientale, ma un progetto strutturato che vede al centro il ruolo attivo delle nuove generazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia si mobilita: 126 comuni per un grande gesto ecologico

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