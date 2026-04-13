Il Bologna si prepara alla sfida contro l’Inghilterra, con uno dei giocatori svizzeri che ha dichiarato l’intenzione di imporre il proprio stile di gioco. Un compagno di squadra ha espresso grande fiducia nella propria convinzione, mentre un altro dirigente ha sottolineato l’approccio deciso in vista dell’incontro a Villa Park. La partita rappresenta un’occasione importante per la squadra, che spera di riscattarsi dopo un periodo di risultati insoddisfacenti.

Apre Remo, chiude Orso. Così il Bologna, in un sol colpo, ha ridato il sorriso a chi da tempo lo andava cercando: il Dall’Ara e il suo numero sette, dopo un lungo digiuno. Quello di Freuler durava invece da 343 giorni, ma per lo svizzero è molto più che giustificato, lui che lotta, corre e morde. Se gli si chiedono anche i gol poi. Dalla San Luca alla San Luca, dalla Juventus, nello scontro Champions del 4 maggio 2025, al Lecce, questa volta ribadendo in porta lo scavetto di Orsolini andato a sbattere sulla traversa. Da bomber d’area di rigore, lui che spesso l’area la vede col binocolo, sorvegliando i suoi e gli altri. Come ha fatto anche ieri, aggiungendoci gli straordinari.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo svizzero suona la carica per la sfida agli inglesi: "Proveremo a imporre il nostro calcio». Gli fa eco Moro: "Ci crediamo fortemente». Remo da leader: "A Villa Park con convinzione»

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