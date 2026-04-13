Lo stato delle risorse idriche nel territorio ferrarese in programma un incontro con il Forum

È in programma un incontro tra rappresentanti del Forum Ferrara Partecipata e le autorità locali per discutere dello stato delle risorse idriche nell’area ferrarese. L’obiettivo è affrontare le problematiche legate all’acqua come bene comune e promuovere iniziative di ripubblicizzazione del servizio idrico. L’appuntamento si inserisce nel quadro delle attività promosse dal forum, che si occupa di questioni legate alla gestione e tutela delle risorse idriche sul territorio.

Continua l’iniziativa del Forum Ferrara Partecipata per l’acqua bene comune e la ripubblicizzazione del servizio idrico. Giovedì 16 aprile alle 18 allo Spazio Grisù di via Poledrelli, il Forum Ferrara Partecipata, in collaborazione con il Dipartimento di Architettura di Unife, organizza un.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Qualità delle acque in Sicilia, prorogato il progetto di monitoraggio delle risorse idricheProsegue il percorso di tutela e monitoraggio delle risorse idriche sull'Isola grazie alla proroga dell’accordo di collaborazione tra l’Autorità di... Palermo: Water4Future, un master europeo per la gestione sostenibile delle risorse idriche.L'Università di Palermo ha ospitato il kick-off meeting del progetto europeo Water4Future, un'iniziativa ambiziosa volta a formare professionisti...