Si chiude questa sera, lunedì 13 aprile, non senza qualche maretta, la seconda stagione de Lo Stato delle Cose, il programma di Massimo Giletti su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 13 aprile 2026. In apertura, ampio spazio sarà dedicato alla stretta attualità nazionale ed internazionale, con il commento del giornalista Michele Santoro. A seguire, un nuovo capitolo dell’ inchiesta sul delitto di Garlasco, che dopo oltre un anno di indagini sembra arrivare alle battute finali. Si passano in rassegna gli elementi a carico di Andrea Sempio, che sono al vaglio degli inquirenti. Su uno di questi, il DNA ritrovato sulle unghie di Chiara Poggi e riconducibile alla linea maschile della famiglia Sempio, interviene Marzio Capra, il genetista della famiglia Poggi che segue il caso dall’inizio.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Lo Stato delle Cose chiude con Garlasco, David Rossi e la latitanza di Totò Riina a Malta

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