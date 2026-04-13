Lo Stato delle Cose chiude con Garlasco David Rossi e la latitanza di Totò Riina a Malta

Da davidemaggio.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiude questa sera, lunedì 13 aprile, non senza qualche maretta, la seconda stagione de Lo Stato delle Cose, il programma di Massimo Giletti su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 13 aprile 2026. In apertura, ampio spazio sarà dedicato alla stretta attualità nazionale ed internazionale, con il commento del giornalista Michele Santoro. A seguire, un nuovo capitolo dell’ inchiesta sul delitto di Garlasco, che dopo oltre un anno di indagini sembra arrivare alle battute finali. Si passano in rassegna gli elementi a carico di Andrea Sempio, che sono al vaglio degli inquirenti. Su uno di questi, il DNA ritrovato sulle unghie di Chiara Poggi e riconducibile alla linea maschile della famiglia Sempio, interviene Marzio Capra, il genetista della famiglia Poggi che segue il caso dall’inizio.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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