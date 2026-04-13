Lo Stato delle Cose | anticipazioni ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Lo Stato delle Cose, il programma condotto da Massimo Giletti, tornerà prossimamente in onda con nuove puntate. Sono previste interviste e approfondimenti su questioni di attualità, con ospiti che interverranno nel corso della trasmissione. Il programma sarà disponibile anche in streaming per chi desidera seguirlo in diretta o in differita. Le anticipazioni indicano una copertura di temi di interesse pubblico e un approfondimento delle notizie recenti.

. Questa sera, lunedì 13 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. L’apertura sulla stretta attualità internazionale e nazionale è affidata a Michele Santoro. Segue l’inchiesta sul delitto di Garlasco, che dopo oltre un anno di indagini sembra arrivare alle battute finali.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti Garlasco, tutte le prove contro Andrea Sempio - Ore 14 del 28/11/2025