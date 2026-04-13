Lo Sharingan di Naruto esiste davvero | gli occhi rossi di un piccolo uccello del Sudamerica sono già virali

Recentemente, un particolare uccello del Sud America ha attirato l’attenzione sui social media grazie ai suoi occhi rossi distintivi, che ricordano lo Sharingan di Naruto. Le immagini del piccolo volatile, immortalato in diverse situazioni lungo le rive di un lago, sono diventate virali e stanno facendo il giro del web. Questa scoperta ha suscitato curiosità tra gli appassionati di animali e di cultura pop, portando alla ribalta un fenomeno naturale molto particolare.

Immaginate di trovarvi sulle rive di un lago sudamericano, l’acqua scura e torbida che riflette la luce del sole in lampi irregolari. All’improvviso, emerge dall’acqua una piccola creatura piumata. E quando incrocia il vostro sguardo, due sfere rosse intense vi fissano con un’intensità quasi innaturale, brillanti come vetro levigato. Non è un personaggio di un anime giapponese: è il pimpollo, un uccello acquatico reale che sembra portare con sé un frammento di quella magia visiva che i fan di Naruto riconoscerebbero immediatamente. Il Rollandia rolland, conosciuto popolarmente come pimpollo o svasso dalle orecchie bianche, è uno dei piccoli tesori ornitologici del Sudamerica.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Lo Sharingan di Naruto esiste davvero: gli occhi rossi di un piccolo uccello del Sudamerica sono già virali Leggi anche: “Le indagini sulla morte di David Rossi sono già riaperte”. La rivelazione di Massimo Giletti nel lancio della puntata de Lo Stato delle Cose del 2 marzo Leggi anche: Cosa raccontano davvero gli occhi? Ce lo dice l’iridologia