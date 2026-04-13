Lo ha preso a cal*i davanti alle telecamere Antonella Elia choc al Grande Fratello Vip

Durante una diretta del Grande Fratello Vip 2026, si è assistito a un episodio che ha suscitato scalpore. Un concorrente è stato ripreso mentre prendeva a calci un altro partecipante di fronte alle telecamere. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti e degli spettatori, che hanno assistito alla scena trasmessa in diretta. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo alle conseguenze o alle motivazioni di quanto accaduto.

Sembrava l’inizio di qualcosa di diverso, un legame destinato a crescere giorno dopo giorno tra risate, complicità e piccoli gesti nella Casa del Grande Fratello Vip 2026. L’intesa tra Antonella Elia e Marco Berry aveva incuriosito anche il pubblico da casa, tanto da spingere la conduttrice Ilary Blasi a indagare apertamente sul loro rapporto durante l’ultima diretta. Ma quello che sembrava un avvicinamento si è trasformato nel giro di poche ore in uno scontro acceso e inaspettato. Tutto è partito da alcune osservazioni di Berry, che ha fatto notare alla coinquilina atteggiamenti giudicati incoerenti rispetto alle critiche che lei stessa aveva rivolto ad altre concorrenti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it “Vi prego, fermate tutto”. Paola Caruso e Antonella Elia, choc al Grande Fratello VipClima sempre più teso nella Casa del Grande Fratello Vip, dove nelle ultime ore un rapporto che sembrava solido si è incrinato improvvisamente sotto... “Io ti…”. Grande Fratello Vip, choc tra Antonella Elia e Alessandra MussoliniTensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello Vip, dove un rapporto già fragile è definitivamente esploso davanti agli occhi degli altri...