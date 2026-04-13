Un ragazzo di 17 anni, residente in provincia di Teramo, è stato arrestato dalla Polizia e trasferito in una comunità. Le autorità hanno scoperto che il giovane aveva consultato manuali online relativi a armi in 3D, e sui social sono state trovate immagini e messaggi che associavano il suo comportamento a pratiche sataniche e propaganda violenta. L’indagine ha portato alla sua detenzione, mentre proseguono le verifiche sulle motivazioni e sui contenuti trovati.

Un 17enne, residente a Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramano, è stato arrestato dalla Polizia e condotto in una comunità. L’ordinanza di custodia cautelare del collocamento in comunità, emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, su richiesta della Procura per i Minorenni di L’Aquila, è stata eseguita dalla Digos di Teramo, in collaborazione con la Digos di L’Aquila. L’accusa? Faceva propaganda sui social di idee fondate sul suprematismo e sull’accelerazionismo. E deteneva manuali di istruzione per realizzare armi con stampanti 3D. Terrorismo in erba, 17enne arrestato nel vrebbe fattom eramano. Sul giovane gravano...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «Lo accoltello a morte»: il delirio del baby terrorista tra manuali per armi in 3D, satanismo e propaganda choc

Propaganda suprematista e istigazione a delinquere per motivi di odio raziale e religioso, arrestato un diciassettenne in Abruzzo. Il giovane era in possesso anche di manuali per costruire armi con stampanti 3DQuesta mattina la Digos di Teramo, in Abruzzo, insieme a quella de L’Aquila, ha eseguito un’ordinanza di arresto nei confronti di un diciassettenne...

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