Livith societies adotta una rotonda a Empoli

Livith Societies, azienda con sede a Montespertoli, ha scelto di installare una grande scultura a Empoli. Si tratta di un cubo di acciaio corten decorato con i loghi aziendali, circondato da olivi e piante aromatiche. L’opera è stata collocata in una rotonda all’intersezione, spazio pubblico messo a disposizione dal Comune. La realizzazione mira a valorizzare l’area con un elemento distintivo e naturale.

Un grande cubo di acciaio corten con i loghi aziendali, arricchito da olivi e piante aromatiche. È l’installazione scelta da Livith Societies, gruppo con sede a Montespertoli, per dare vita e personalità ad uno spazio pubblico messo a disposizione dal Comune di Empoli: la rotonda all’intersezione.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Livith adotta una rotonda: al centro un’opera d’arteEmpoli, 12 aprile 2026 – Un grande cubo di acciaio corten con i loghi aziendali, arricchito da olivi e piante aromatiche. Empoli: un grande successo per il programma “Adotta una poltrona” per il cinema “Ferruccio”Empoli, 30 gennaio 2026 – Una campagna di fundraising molto positiva, quella di “Adotta una zolla” e ora di “Adotta una poltrona”, che ha raccolto...