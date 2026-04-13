LIVE Italia-Slovacchia 6-4 Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA | vittoria fondamentale e primato nel girone per le azzurre

Nella partita dei Mondiali di hockey su ghiaccio femminile, l’Italia ha ottenuto una vittoria per 6-4 contro la Slovacchia. La gara si è conclusa alle 14:51, segnando il termine della nostra copertura in tempo reale. Con questa vittoria, le azzurre si sono posizionate in prima posizione nel girone, garantendosi un risultato chiave nella fase di qualificazione. La partita si è svolta con continui cambi di scenario e azioni intense.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:51 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia-Slovacchia. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 14:50 Terzo periodo di sofferenza, ma il processo di maturità delle azzurre ha bisogno di questi momenti. Ottima partita da parte di tutto il roster, sugli scudi Reyes e Caumo, autrici di una doppietta. Solito apporto positivo di Della Rovere, Fortino e capitan Mattivi. 14:48 Festeggiano le azzurre, che volano al comando del girone in attesa della sfida tra Ungheria e Francia. Scontro diretto portato a casa dalle italiane, che dopodomani torneranno sul ghiaccio contro le transalpine.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Slovacchia 6-4, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: vittoria fondamentale e primato nel girone per le azzurre Leggi anche: LIVE Italia-Slovacchia 3-1, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: azzurre convincenti nel primo periodo LIVE Italia-Slovacchia, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: secondo impegno per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Slovacchia, match valido per la seconda...