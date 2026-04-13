LIVE Italia-Slovacchia 6-4 Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA | uno-due tremendo delle slovacche

La partita tra Italia e Slovacchia ai Mondiali di hockey su ghiaccio femminile 2026 si è conclusa con un punteggio di 6-4. Le slovacche hanno segnato due gol consecutivi in rapida successione, creando un momento di tensione. Durante l'incontro, le giocatrici italiane hanno scelto di non intervenire immediatamente dopo il secondo gol e hanno lasciato trascorrere i due minuti di penalità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15? Le azzurre non affondano preferendo far trascorrere i due minuti. L’impressione è che le energie siano ormai al lumicino. 12? Sgambetto di Fancovicova, che lascia la Slovacchia in inferiorità numerica per 120 secondi. Due minuti di power play provvidenziali per l’Italia. 12? Fuorigioco Italia e piccola interruzione per consentire alcune veloci riparazioni al ghiaccio. 10? Superati senza sussulti altri due minuti. Siamo a metà dell’ultimo periodo con l’Italia avanti 6-4. 8? Continua ad attaccare la compagine slovacca. Azzurre che sembrano aver accusato il colpo. 6? Ancora gol Slovacchia. Black out delle azzurre ed uno-due tremendo incassato.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Slovacchia 6-4, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: uno-due tremendo delle slovacche Leggi anche: LIVE Italia-Slovacchia 3-2, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: le slovacche accorciano le distanze Leggi anche: LIVE Italia-Slovacchia 6-3, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: le slovacche accorciano le distanze