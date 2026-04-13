LIVE Italia-Slovacchia 6-3 Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA | le slovacche accorciano le distanze

Nella partita dei Mondiali di hockey su ghiaccio femminile, l’Italia ha battuto la Slovacchia con il punteggio di 6-3. Durante l’incontro, le slovacche sono riuscite ad accorciare le distanze con un gol di Lopusanova, che ha finalizzato un’azione ben costruita con l’assistenza delle compagne. La partita è stata trasmessa in diretta, con aggiornamenti disponibili online. I Mondiali del 2026 si terranno in Italia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5? Rete Slovacchia. Bella azione delle slovacche con Lopusanova che sfrutta l’assistenza delle compagne a tu per tu con Durante. Italia 6 Slovacchia 3, non è ancora finita. 3? Con pazienza le giocatrici italiane lasciano smaltire le prime sfuriate avversarie. 1? Si riparte. Azzurre che devono difendere il +4. TERZO PERIODO 13:57 Termina il secondo periodo con le azzurre che come ad inizio partita hanno reagito vigorosamente alla rete avversaria. Slovacchia tramortita, nell’ultimo periodo servirà soltanto concentrazione per evitare il rientro delle rivali. A tra poco! FINE SECONDO PERIODO 19? RETEEEE ITALIAAAA! Ed invece lo aumentiamo il gap! Splendida azione in ripartenza delle azzurre con Caumo a finalizzare per la personale doppietta.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Slovacchia 6-3, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: le slovacche accorciano le distanze Leggi anche: LIVE Italia-Slovacchia 3-2, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: le slovacche accorciano le distanze LIVE Italia-Slovacchia, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: secondo impegno per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Slovacchia, match valido per la seconda... BRUTTO scontro tra DiGiacinto e Kempe durante ITALIA SVEZIA | #MilanoCortina2026