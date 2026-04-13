LIVE Italia-Slovacchia 3-2 Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA | le slovacche accorciano le distanze

Durante la partita tra Italia e Slovacchia ai Mondiali di hockey su ghiaccio femminile 2026, le slovacche hanno segnato un gol con un power play ben sfruttato, riducendo il punteggio. La partita è in corso e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale. Il risultato attuale vede l’Italia avanti con un punteggio di 3-2. La diretta permette di seguire ogni azione delle due squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9? Rete Slovacchia. Stavolta il power play è ben sfruttato. Tiro dalla media distanza di Matejkova che beffa Durante inserendosi alla destra del portiere italiano. Italia 3 Slovacchia 2, tutto riaperto. 9? Sgambetto di Bonafini ed Italia nuovamente in inferiorità numerica per 120 secondi. 8? Occasionissima per Della Rovere, che a tu per tu con l’estremo difensore avversario manca il poker che sembrava fatto. 6? Dopo la breve sofferenza le azzurre si riversano nel terzo slovacco alla ricerca della quarta marcatura. 4? Difesa ordinata e grande intervento risolutore di Durante. Rientra Tutino. 2? Fallo grave di Tutino, che aggancia un’avversaria con il bastone.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Slovacchia 3-2, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: le slovacche accorciano le distanze LIVE Italia-Slovacchia, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: secondo impegno per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Slovacchia, match valido per la seconda... Leggi anche: LIVE Italia-Svezia 3-4, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre accorciano le distanze BRUTTO scontro tra DiGiacinto e Kempe durante ITALIA SVEZIA | #MilanoCortina2026