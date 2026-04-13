Lite condominiale inquilino spinto dalle scale | il responsabile si barrica in casa

Domenica sera a Martellago si è verificata una lite tra vicini di casa in una palazzina di via Berna. Durante il diverbio, un inquilino è stato spinto giù dalle scale da un altro residente, riportando un trauma alla testa e perdendo conoscenza. Dopo l’incidente, l’aggressore si è barricata all’interno dell’appartamento, mentre sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. La situazione si è protratta per diverse ore prima che si trovasse una soluzione.

Serata assai complicata quella di domenica in via Berna a Martellago dove, verso le 22, a seguito di una forte lite scoppiata tra vicini di casa in una palazzina, uno degli inquilini a quanto pare è stato spinto giù dalle scale da un altro residente, ha sbattuto la testa e ha perso i sensi prima.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Si scaglia contro la porta di casa dell'ex moglie e poi spinge i carabinieri dalle scale: arrestatoAlla vista dei Carabinieri, la situazione è degenerata: l'uomo si è scagliato contro gli operanti, spintonandoli verso una scalinata stretta e ripida... Torino, è morto il bimbo di cinque mesi caduto dalle scale di casa: si indaga per omicidio colposoÈ morto il bambino di cinque mesi ricoverato da sabato in condizioni critiche all’ospedale Regina Margherita di Torino dopo essere caduto nella sua...