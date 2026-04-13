L' Italia la Sicilia e i Venti di Guerra | incontro di confronto a Spazio Lilla

Mercoledì 15 aprile alle 18,30 si terrà un incontro presso Spazio Lilla dedicato alla situazione internazionale e al ruolo dell’Italia e della Sicilia nei contesti di tensione globale. L’evento si concentra sui temi delle dinamiche geopolitiche attuali e sui possibili impatti sul nostro Paese, offrendo uno spazio di confronto tra i partecipanti. La discussione affronta anche le implicazioni dei conflitti in corso e le sfide che si presentano a livello nazionale e regionale.

L'Italia, la Sicilia e i Venti di Guerra: Quale ruolo stiamo giocando? Cosa sta succedendo negli scenari internazionali e, soprattutto, come è coinvolto il nostro Paese? Questo il titolo dell'incontro in programma mercoledì 15 aprile alle 18,30 a Spazio Lilla. Evento con Antonio Mazzeo, noto.🔗 Leggi su Messinatoday.it Venti di guerra, Adorno (M5S) presenta un'interrogazione: "La Sicilia non può diventare bersaglio""La Sicilia non può diventare una piattaforma militare esposta ai rischi di un conflitto internazionale che rischia peraltro di allargarsi in modo... Venti di Guerra | L’Iran può colpire l’Italia?Il generale Giorgio Battisti lancia l'allarme: nel mirino non c'è solo il Medio Oriente, ma anche il Mediterraneo e il Sud Italia, dove si trovano...